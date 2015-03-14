أخصائية تغذية توضح أضرار تناول الطعام المقلى أكثر من مرة فى الأسبوع

"مرة واحدة فى الأسبوع كافية لتناول الطعام المقلى"، هذا ما أكدته الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية، موضحة أن تناول هذه الأكلات يجب أن يكون مرة واحدة وهى كافية للغاية، وأكثر من ذلك قد يعرض الإنسان لأضرار لا حصر لها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأوضحت أخصائية التغذية أن الإسراف فى تناول الطعام المقلى لأكثر من مرة واحدة فى الأسبوع قد يؤدى إلى الإضرار بالكثير من أجهزة الجسم، ناصحة بضرورة تجنب الطعام المقلى سواء فى الزبد أو الزيت بشكل عام، والامتناع تماماً عن قلى الطعام فى زيت مغلى لأكثر من مرة.
>وأضافت أن أضرار الطعام المقلى تشمل:
>- الطعام المقلى يزيد من نسبة الكولسترول فى الدم ويعمل على انسداد الشرايين.
>- يزيد من دهون البطن والخصر والأرداف.
>- يصعب على المعدة هضم الطعام المقلى وبالتالى يصعب استخلاص عناصره المفيدة.
>- تنعدم فوائد الطعام المقلى من عناصر وفيتامينات بمجرد غليه فى الزيت.
>- زيادة فرص الإصابة بالسمنة الموضعية وانعدام توازن توزيع الدهون بالجسم.
>- ضعف المناعة وضعف وقاية الجسم من الأمراض.
>- يصعب بتناوله الاستشفاء من الأمراض وسرعة علاجها.
>- الإصابة بالإسهال كنتيجة للإصابة بسوء الهضم.
تجنب تناول المقليات أكثر من مرة أسبوعيا
>وأوضحت أخصائية التغذية أن الإسراف فى تناول الطعام المقلى لأكثر من مرة واحدة فى الأسبوع قد يؤدى إلى الإضرار بالكثير من أجهزة الجسم، ناصحة بضرورة تجنب الطعام المقلى سواء فى الزبد أو الزيت بشكل عام، والامتناع تماماً عن قلى الطعام فى زيت مغلى لأكثر من مرة.
أضرار الإفراط فى تناول الطعام المقلى
>وأضافت أن أضرار الطعام المقلى تشمل:
>- الطعام المقلى يزيد من نسبة الكولسترول فى الدم ويعمل على انسداد الشرايين.
>- يزيد من دهون البطن والخصر والأرداف.
>- يصعب على المعدة هضم الطعام المقلى وبالتالى يصعب استخلاص عناصره المفيدة.
>- تنعدم فوائد الطعام المقلى من عناصر وفيتامينات بمجرد غليه فى الزيت.
>- زيادة فرص الإصابة بالسمنة الموضعية وانعدام توازن توزيع الدهون بالجسم.
>- ضعف المناعة وضعف وقاية الجسم من الأمراض.
>- يصعب بتناوله الاستشفاء من الأمراض وسرعة علاجها.
>- الإصابة بالإسهال كنتيجة للإصابة بسوء الهضم.