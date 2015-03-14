دراسة أمريكية: الكوليسترول المرتفع يعوق وصول فيتامين "هـ" إلى الأنسجة

حذرت دراسة طبية من أن ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم، يمكن أن يعمل على منع امتصاص فيتامين "هــ" والوصول إلى الأنسجة التى هى بحاجة إليه.

ويعد فتيامين "هـ" هاما بشكل خاص فى بعض أعضاء الجسم مثل جدران الشرايين، المخ، الكبد، العينين والجلد، حيث يلعب دورا هاما فى التخلص من الجذور الحرة الشاردة السامة المؤثرة سلبا على الوظائف العصبية.

ويتم الحصول على فيتامين "هـ" من عدد من المصادر الغذائية من أهمها زيوت الطهو وبعض الخضراوات.

وأشارت ماريت ترابر معد الدراسة والباحثة بجامعة "أوريجون" الأمريكية إلى اقتراح بعض الخبراء بضرورة تخفيض مستويات فيتامين "هــ"، إلا أنه بسبب المشكلات فى الإمتصاص فإن الجرعة الموصى بها تصل إلى 15 ملليجرام يوميا، تعد الجرعة المناسبة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول فى البلازما فى الدم يواجهون مخاطر الالتهابات نتيجة لذلك.

وقد أجرى البحث على أكثر من 41 رجلا وسيدة ممن حصلوا على جرعات من فيتامين "هــ" عن طريق تناول الخضراوات مثل الكرنب، بحيث يتم تتبع المواد الغذائية حيث إنها انتقلت عبر الجسم.

وأشارت المتابعة، التى نشرت فى المجلة الأمريكية "للتغذية السريرية"، إلى أن الأشخاص الذين عانوا من ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية قد تراجع بينهم بصرة ملموسة مستوى فيتامين "هــ" فضلا عن عدم وصوله بصورة سليمة إلى الأنسجة.