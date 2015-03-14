أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: الكوليسترول المرتفع يعوق وصول فيتامين "هـ" إلى الأنسجة

Google+ Print
دراسة أمريكية: الكوليسترول المرتفع يعوق وصول فيتامين "هـ" إلى الأنسجة دراسة أمريكية: الكوليسترول المرتفع يعوق وصول فيتامين "هـ" إلى الأنسجة
حذرت دراسة طبية من أن ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم، يمكن أن يعمل على منع امتصاص فيتامين "هــ" والوصول إلى الأنسجة التى هى بحاجة إليه.

ويعد فتيامين "هـ" هاما بشكل خاص فى بعض أعضاء الجسم مثل جدران الشرايين، المخ، الكبد، العينين والجلد، حيث يلعب دورا هاما فى التخلص من الجذور الحرة الشاردة السامة المؤثرة سلبا على الوظائف العصبية.

ويتم الحصول على فيتامين "هـ" من عدد من المصادر الغذائية من أهمها زيوت الطهو وبعض الخضراوات.

وأشارت ماريت ترابر معد الدراسة والباحثة بجامعة "أوريجون" الأمريكية إلى اقتراح بعض الخبراء بضرورة تخفيض مستويات فيتامين "هــ"، إلا أنه بسبب المشكلات فى الإمتصاص فإن الجرعة الموصى بها تصل إلى 15 ملليجرام يوميا، تعد الجرعة المناسبة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الثلاثية والكوليسترول فى البلازما فى الدم يواجهون مخاطر الالتهابات نتيجة لذلك.

وقد أجرى البحث على أكثر من 41 رجلا وسيدة ممن حصلوا على جرعات من فيتامين "هــ" عن طريق تناول الخضراوات مثل الكرنب، بحيث يتم تتبع المواد الغذائية حيث إنها انتقلت عبر الجسم.

وأشارت المتابعة، التى نشرت فى المجلة الأمريكية "للتغذية السريرية"، إلى أن الأشخاص الذين عانوا من ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية قد تراجع بينهم بصرة ملموسة مستوى فيتامين "هــ" فضلا عن عدم وصوله بصورة سليمة إلى الأنسجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365