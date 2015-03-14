محلب يبحث مع رئيس غرفة تجارة الكويت سبل زيادة الاستثمارات بمصر

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعدد من رجال الأعمال الكويتيين.

فى مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بالشكر لرئيس الغرفة ورجال الأعمال على مشاركتهم فى المؤتمر الاقتصادى، مشيداً بالمشاركة الرفيعة من جانب الكويت والدعم الذى تقدمه لمصر خلال المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الغرفة أنه كمواطن كويتى يلمس جهود القيادة فى الكويت فى دعم مصر فى هذه المرحلة الهامة، مشيراً إلى أن هذا الموقف من جانب الكويت يعبر عن شعورها بأنها ومصر أسرة واحدة ولابد من الوقوف إلى جانبها ومساندتها، فهذا جزء من مسئولية الكويت تجاه الشقيقة مصر وشعبها.

وأشار رئيس الغرفة إلى أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنئ مصر بنجاح هذا المؤتمر الهام، فنجاح مصر وتقدمها ينعكس على المنطقة ككل، واليوم أصبح فى إمكاننا الاطمئنان إلى أن مصر تتجاوز الصعوبات وتمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

وأكد رئيس الغرفة أن الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر تلقى اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين فى الكويت، وخاصة فى مجال التعليم الذى أكد عليه الدكتور أحمد زويل فى كلمته اليوم أمام مؤتمر مصر الاقتصادى.

كما عبر عن تقديره لما قامت به الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية من حل العديد من المشكلات الخاصة برجال أعمال كويتيين وتذليل كافة العقبات التى تواجههم وتعديل بعض التشريعات، بما يخدم مناخ الاستثمار، ويشجع المستثمرين.

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