رئيس وزراء الجزائر يطلب من محلب بحث تسهيل دخول السائحين الجزائريين

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم السبت، نظيره الجزائرى عبد الملك السلال، بحضور وزير الداخلية المصرى، ووزير الصناعة الجزائرى، وسفير الجزائر لدى القاهرة.

وطلب رئيس الوزراء الجزائرى خلال اللقاء المنعقد على هامش فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، تسهيل إجراءات دخول الجزائريين الراغبين فى السياحة فى مصر، مشيراً إلى أن هناك نحو 1.5 مليون سائح جزائرى يحضرون لمصر سنوياً، وأنهم يحبون مصر وأهلها، ليوجه المهندس إبراهيم محلب ببحث هذا الأمر والاستجابة له وتيسير الإجراءات فى القريب العاجل.

وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بنظيره الجزائرى، مُعربًا عن تقديره لمشاركة الجزائر فى مؤتمر مصر الاقتصادى، وأكد محلب أن هذا المؤتمر سيفتح لمصر آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات، ودفع سبل التعاون والتبادل التجارى مع العديد من دول العالم الأجنبية والعربية.

وهنأ رئيس الوزراء الجزائرى المهندس إبراهيم محلب على مضى المؤتمر بنجاح، وبهذه الصورة الرائعة والتنظيم الجيد، مؤكداً أن الجزائر قيادة وشعباً، تدعم الشعب المصرى فى طريق تحقيق طموحاته، وتحرص على استمرار التنسيق بين البلدين فى مواجهة الأعمال الإرهابية الآثمة التى تواجهها مصر، بإرادة وتصميم.

وتقدم رئيس الوزراء المصرى بالشكر على تيسير إجراءات استيراد الغاز من الجزائر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقات لدفع سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك المزيد من التواصل والتنسيق بين رجال الأعمال من كلا الجانبين فى العديد من المجالات، مؤكداً أن ذلك سيمثل تأكيداً للعلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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