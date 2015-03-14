جلسة مباحثات بين السيسى ورئيس وزراء الجزائر على هامش المؤتمر الاقتصادى

>"سيمنس" تطلق مبادرة لتطوير نظم مكافحة الفساد بالمؤتمر الاقتصادى
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الحكومة توقع اتفاقية بـ12 مليار دولار مع "بريتش بتروليوم" البريطانية
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"النقل" توقع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بـ2.2 مليار دولار
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وزير البترول: توقيع غدا اتفاقية مع شركة "بى جى" بتكلفة 4 مليارات دولار
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وزير الدولة الإماراتى: نجاح وازدهار مصر ضمان لاستقرار المنطقة
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حزب الجيل:مؤتمر شرم الشيخ يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى مستقبل الاقتصاد بمصر
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وزير الخارجية الأمريكى: أشكر الرئيس السيسى على نجاح المؤتمر الاقتصادى
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نائب وزير الخارجية اليابانى يصل القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى
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بالفيديو.. نص كلمة "محلب"فى ثانى أيام مؤتمر شرم الشيخ.. رئيس الوزراء: حريصون على سياسة ضريبة ثابتة وإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص.. مصر تفتح ذراعيها للتعاون البناء.. ويستعرض محاور خطة الحكومة
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الكهرباء توقع مع سيمنس العالمية 4 اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار
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صحيفة إسبانية: حكومة السيسى نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية
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