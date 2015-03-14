"محلب" يستقبل وزير المالية الكويتى لتعزيز التعاون بين البلدين

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أنس الصالح، وزير المالية الكويتى، والذى يشارك ضمن الوفد الرسمى الكويتى فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ.

وقدم رئيس الوزراء خلال اللقاء، الشكر للأخوة الأشقاء فى دولة الكويت، على ما يقدمونه من دعم لمصر فى مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن هذه المواقف ليست جديدة على دولة الكويت الشقيقة، وأن ذلك يأتى فى إطار العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، وأن هذا يعطى رسالة قوية للعالم كله، على ما تلقاه مصر من جانب الدول الشقيقة والصديقة من دعم لتنمية الاقتصاد.

وأشار محلب إلى أن مشاركة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، شخصيًا لمست قلوب كل المصريين، مضيفًا: "الرحلة التى بدأناها سوياً، سنصل فى نهايتها إلى بر الأمان سوياً".

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، والعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات، من خلال إقرار قانون الاستثمار الجديد، الذى يضمن حماية وتسهيلات وحوافز للمستثمرين الجادين، كما أشار إلى أنه يتم خلال المؤتمر طرح ومناقشة مجموعة من المشروعات العملاقة التى سيتم تنفيذها على أرض مصر.

ونقل وزير المالية الكويتى، تحيات رئيس الوزراء الكويتى، إلى المهندس إبراهيم محلب، مهنئًا على المؤتمر ونجاح تنظيمه.

وأشار إلى أن دولة وشعب الكويت لا ينسون ما قامت به مصر مع دولتهم عام 1990، وأن ما يحدث اليوم هو استحقاق لمصر وشعبها، التى قدمت الكثير لأمتها العربية، وأكد أنه طبقاً لأوامر الأمير، سيتم البدء فوراً فى إجراءات الوديعة التى تم الإعلان عنها بالأمس، مؤكداً فى هذا الصدد أن مصر تحتاج إلى الاستثمارات أيضا فى هذه المرحلة، وهو ما يقوم به رجال الأعمال الكويتيين.

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