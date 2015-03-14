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محلب يشهد توقيع اتفاقية مشروع تنمية جنوب مارينا بـ24 مليار جنيه

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محلب يشهد توقيع اتفاقية مشروع تنمية جنوب مارينا بـ24 مليار جنيه محلب يشهد توقيع اتفاقية مشروع تنمية جنوب مارينا بـ24 مليار جنيه
شهد المهندس إبراهم محلب رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والشركة العربية، بشأن مشروع تنمية جنوب مارينا على مساحة 2800 فدان لتكون مركز سياحى وتجارى ونشاط سكنى بتكلفة 24 مليار جنيه مصرى.

وقال مصطفى مدبولى وزير الاسكان، إنه سيتم خلال أشهر قليلة التعاقد النهائى للمشروع الذى سيكون به أكبر بحيرة صناعية فى بمساحة مليون و400 ألف متر مربع، موضحا أن وزارة الإسكان تضع يدها مع المستثمرين الجادين لتحقيق التنمية.


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