محافظة جنوب سيناء: مطار رأس سدر وطريق كاترين ضمن مشروعات المؤتمر الاقتصادى

أكد اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن نجاح المؤتمر الاقتصادى العالمى، فى يومه الأول، انعكس إيجاباً على الجميع خاصة جنوب سيناء.

وقال "عيسى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "نحن سعداء جدا ومتفائلون بمستقبل باهر للبلاد من خلال تحدى الصعاب مهما كانت".

وقال سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، "بالنسبة لجنوب سيناء لدينا مشروع مطار رأس سدر وهو مشروع عالمى، إضافة إلى طريق الطور كاترين"، موضحا أن مشروع الطريق سيكون شريان حياة لجنوب سيناء.

"سيمنس" تطلق مبادرة لتطوير نظم مكافحة الفساد بالمؤتمر الاقتصادى

>

الحكومة توقع اتفاقية بـ12 مليار دولار مع "بريتش بتروليوم" البريطانية

>

"النقل" توقع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بـ2.2 مليار دولار

>

وزير البترول: توقيع غدا اتفاقية مع شركة "بى جى" بتكلفة 4 مليارات دولار

>

وزير الدولة الإماراتى: نجاح وازدهار مصر ضمان لاستقرار المنطقة

>

حزب الجيل:مؤتمر شرم الشيخ يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى مستقبل الاقتصاد بمصر

>

وزير الخارجية الأمريكى: أشكر الرئيس السيسى على نجاح المؤتمر الاقتصادى

>

نائب وزير الخارجية اليابانى يصل القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى

>

بالفيديو.. نص كلمة "محلب"فى ثانى أيام مؤتمر شرم الشيخ.. رئيس الوزراء: حريصون على سياسة ضريبة ثابتة وإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص.. مصر تفتح ذراعيها للتعاون البناء.. ويستعرض محاور خطة الحكومة

>

الكهرباء توقع مع سيمنس العالمية 4 اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار

>

صحيفة إسبانية: حكومة السيسى نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية

>