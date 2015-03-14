أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

محافظة جنوب سيناء: مطار رأس سدر وطريق كاترين ضمن مشروعات المؤتمر الاقتصادى

Google+ Print
محافظة جنوب سيناء: مطار رأس سدر وطريق كاترين ضمن مشروعات المؤتمر الاقتصادى محافظة جنوب سيناء: مطار رأس سدر وطريق كاترين ضمن مشروعات المؤتمر الاقتصادى
أكد اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن نجاح المؤتمر الاقتصادى العالمى، فى يومه الأول، انعكس إيجاباً على الجميع خاصة جنوب سيناء.

وقال "عيسى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "نحن سعداء جدا ومتفائلون بمستقبل باهر للبلاد من خلال تحدى الصعاب مهما كانت".

وقال سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، "بالنسبة لجنوب سيناء لدينا مشروع مطار رأس سدر وهو مشروع عالمى، إضافة إلى طريق الطور كاترين"، موضحا أن مشروع الطريق سيكون شريان حياة لجنوب سيناء.


>"سيمنس" تطلق مبادرة لتطوير نظم مكافحة الفساد بالمؤتمر الاقتصادى
>

الحكومة توقع اتفاقية بـ12 مليار دولار مع "بريتش بتروليوم" البريطانية
>

"النقل" توقع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بـ2.2 مليار دولار
>

وزير البترول: توقيع غدا اتفاقية مع شركة "بى جى" بتكلفة 4 مليارات دولار
>

وزير الدولة الإماراتى: نجاح وازدهار مصر ضمان لاستقرار المنطقة
>

حزب الجيل:مؤتمر شرم الشيخ يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى مستقبل الاقتصاد بمصر
>

وزير الخارجية الأمريكى: أشكر الرئيس السيسى على نجاح المؤتمر الاقتصادى
>

نائب وزير الخارجية اليابانى يصل القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى
>

بالفيديو.. نص كلمة "محلب"فى ثانى أيام مؤتمر شرم الشيخ.. رئيس الوزراء: حريصون على سياسة ضريبة ثابتة وإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص.. مصر تفتح ذراعيها للتعاون البناء.. ويستعرض محاور خطة الحكومة
>

الكهرباء توقع مع سيمنس العالمية 4 اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار
>

صحيفة إسبانية: حكومة السيسى نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية