رئيس الغرف السعودية: 2 مليار دولار لتمويل الصادرات والمشروعات بمصر

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ، أن حزمة المساعدات التى قدمتها السعودية لمصر، تتضمن 2 مليار دولار تمويل صادرات ومشروعات سعودية لمصر.

وأضاف "الزامل"، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، أن حزمة المساعدات التى تقدر قيمتها بأربعة مليارات دولار المقدمة لمصر ستشجع المستثمرين السعوديين للاستثمار فى مصر وتعطى القطاع الخاص السعودى قوة دفع للتواجد فى السوق المصرى.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية إلى أن الغرف السعودية هى المحرك الرئيسى لتوجيه رجال الأعمال للاستثمار فى جميع الدول، مؤكدا أن أكبر عدد من المصانع التى تعمل فى مصر لمستثمرين سعودين، وأكبر مشاركين عرب موجودون فى المؤتمر.

وأشاد "الزامل" بقانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن القيادة السياسة تعمل على إزالة العوائق وترجو من صغار الموظفين العمل على تطبيقه، وأن يبتعدوا عن البيروقراطية حتى ينجح هذا القانون.

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