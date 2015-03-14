النيابة في قضية «أنصار الشريعة» : المتهمون خططوا لتصنيع قنبلة ذرية

أكد ممثل النيابة العامة أثناء تلاوة أمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” أنصار الشريعة ” أن المتهمين سافروا إلى سوريا للجهاد ضد النظام القائم وتلقى تدريبات عسكرية على حرب الشوارع والمدن.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حصلوا على أوراق ومخططات حول تصنيع القنبلة الذرية وكيفية تصنيع العبوات الناسفة والقنابل والتفجير عن بعد والتدريب على استخدام الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات وصناعة صواريخ “القسام” و”كروز.

وتابع ممثل النيابة أن المتهمين من الثالث إلى الخامس أيضاً قتلوا – وآخر متوفى – محمد عيد عبدالسلام – الضابط بقطاع الأمن الوطنى – عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن اجتمعوا ووضعوا مخطط لقتل المجنى عليه حُدد به دور كل منهم وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية وأسلحة نارية – مسدس وبندقيتين آليتين، وتنفيذاً لذلك أنطلقوا حيث مسكن المجنى عليه وتربص أمامه المتوفى حتى أبصره مستقلاً سيارته وما أن ظفر به أمطره بوابل من الأعيرة النارية أطلقه من مسدسه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، بينما استقل المتهم الثالث دراجة بخارية منتظراً المتوفى على مسرح الجريمة لتسهيل هروبه ومكثف المتهمان الرابع والخامس بسيارة قيادة الأخير على مسرح الجريمة وبحوزة كل منهما بندقية آلية للشد من أزرهما وتأمين هروبهما، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النح المبين بالتحقيقات.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمان الأول والسادس أيضاً اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على أرتكاب جناية القتل -بأن حرضهم المتهم الأول على ارتكابها واتفق كلاهما مع المتهمين من الثالث إلى الخامس على تنفيذها وأصدر لهم المتهم الأول تكليفاً بذلك وساعدهم بأن أمدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذها، بينما ساعدهم المتهم السادس بأن أمدهم بمواعيد غدوه ورواحه تمكيناً للإجهاز عليه، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، اليوم السبت ، محاكمة المتهمين في قضية “أنصار الشريعة الارهابى” والتى تضم 23 متهما منهم 18 محبوسا و6 هاربين ، والذين ينضمون الى جماعات تكفيرية وجهادية والمتهمين بقتل 11 ضابطا ومجندا من أفراد الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.