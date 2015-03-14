رئيس شركة “لوجيك” لـ “ONA” : المؤسسات الدولية أكدت مكانة مصر في العالم

شرم الشيخ – أحمد محمود

قال عمرو عثمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة الإستشارية لوجيك وهي الشركة الموكل إليها من الحكومة عمل استراتيجية مصر 2030.أن العملية التنظيمية للمؤتمر كللت بالنجاح وأن مستوى التمثيل والحضور وقبلها الكلمات أحدث طفرة هائلة لم يكن ليتوقعها أحد مشيراً أن كلمات المؤسسات الدولية والقادة الافارقة وكيري ودول الخليج أكدت مكانة مصر الافريقية والعربية وكذلك على المستوى الدولي وهو توازن غير مسبوق وقال عثمان في حواره مع ONA أن الاهم خلال الفترة القادمة هو إدارة مابعد المؤتمر والاهتمام بمستقبل مصر والمضي قدماً في الاستراتيجية الخاصة ب2030

*هل تشعر أن المؤتمر كلل بالنجاح ؟

> *أنا مملوءً بالفخر والاعتزاز بانتمائي لهذا البلد العظيم مصر. المؤتمر الاقتصادي قصة نجاح مشرفة و مشرقة

*كيف تقيم العملية التنظيمية للمؤتمر ؟

> *شرم الشيخ كمدينة تم تحديثها فأصبحت مثل بل و تتخطي أي مدينة ساحلية في العالم. و التنظيم اللوجيستي للمؤتمر على أعلى مستوى.وحضور الرؤساء و القادة السياسيين على أعلى مستوى و من جميع أنحاء العالم.

*هل تلمس جدية من المستثمرين في المؤتمر ؟

> *تأييد جميع البلاد وكما هو ظاهر في الخطب لمصر في نهضتها الاقتصادية القادمة و حربها ضد الإرهاب فاق كل التوقعات. و إعلان دول الخليج باستثمار و منح مصر 12 مليار دولار أعطى طمأنينة للجميع ببدء تدفق الاستثمارات الخارجية.

*كيف تقيم خطاب المؤسسات الدولية غير التقليدية والدول الافريقية ؟

> *دعوة الدول الأفريقية للمؤتمر و إلقاء قادتها كلمات في يوم الافتتاح الرئيسي أعاد عمق العلاقات المصرية الأفريقية و منها الخطبة الجيدة التي ألقاها رئيس وزراء إثيوبيا. وتوازن القادة و الخطب بين الخليج و افريقيا و حوض البحر المتوسط و الصين و أمريكا و المفوضية الأوروبية و المؤسسات المالية العالمية و منها البنك الدولي وغيره أعطى توازن عالمي غير مسبوق في مؤتمراتنا الاقتصادية.

*كثير من المستثمرين يتحدثون عن كلمة كيري وأنها مختلفة ؟

> *ترتيب كلمة جون كيري جاء متأخراً و بعد الكثير من الدول الصغيرة و بعد الصين و جاء ليوثق الحقبة الحالية من توازن سياسة مصر الخارجية و خاصة بعد زلة لسانه على الإفطار و من داخل شرم الخاصة بإسرائيل. وحضور الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات العالمية و الإقليمية لهو مبشر جداً فيما يخص الاستثمارات المستقبلية.

*ماهو تعليق الحضور على قانون الاستثمار الجديد ؟

> *تكلم الحضور و بإيجابية شديدة عن قانون الاستثمار الجديد. والإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة و مطارها الجديد داخل المؤتمر وبشكل مدروس بحرفية عالية لهو في منتهى الإيجابية حتى و إن كان لي بعض التحفظات علي الموقع.

*ماهو الاهم فيما بعد من وجهة نظرك ؟

> *الأهم الآن النظرة للمستقبل و المضي قدماً و اعتبار المؤتمر الاقتصادي نقطة بداية و ليس النهاية. و عليه وجب علينا الالتفات للفرص الحقيقية المكن تولدها كنتيجة للمؤتمر، حيث أنتظر دخول بعض الاستثمارات الخارجية المباشرة للسوق المصري و ترقب بعضها الآخر و مراقبته لأداء الحكومة المصرية في الأجل القصير و قدرتها على تنفيذ الوعود المذكورة بالمؤتمر. و عليه وجب علينا … سرعة تحقيق مكاسب سريعة على الأرض، سرعة الإعلان عن تفاصيل استراتيجية مصر 2030 و عمل تواصل مجتمعي محترف لها، الغاء بعض الضرائب الجديدة المفروضة على البورصة و التي ساهمت في خروج بعض الاستثمارات المحلية و الأجنبية من البورصة المصرية إلى بورصات أخرى منها دبي علس سبيل المثال، و أخيراً و ليس آخراً مراجعة الهيكل الضريبي الحالي و تنظيمه بشكل أكثر تشجيعاً للمستثمر مع وجوب إزالة الازدواج الضريبي القائم و الخاص بالشركات القابضة.