26 أبريل .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني بمدارس أسيوط

اعتمد المهندس ياسر الدسوقى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية للعام الدراسي 2014/2015م لتبدأ من 26 أبريل وتنتهى فى منتصف مايو المقبل.

وقال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي الثاني والثالث سوف تبدأ من 29 ابريل وتنتهي 3 من نفس الشهر ، بينما تبدأ امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي الرابع والخامس سوف تبدأ يوم 4 مايو وتنتهي 7 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 9 مايو وتنتهي 13من نفس الشهر ، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الإعدادي صف أول وثان عام ومهني 3 مايو وتنتهي13 مايو القادم ، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية يوم 16 مايو وتنتهي 21من نفس الشهر ، كما تبدأ امتحانات صفوف النقل للتعليم ث.ع بالتبادل يوماً مع ثانية يوم3 مايو وتنتهى يوم 21 من نفس الشهر القادم .

أما بالنسبة للتعليم الفني والتربية الخاصة فأضاف وكيل وزارة التعليم بأسيوط أنه تقرر بدء امتحانات نقل ابتدائي صم ونور يوم 3 مايو وتنتهي 6 من نفس الشهر ، وامتحانات الصف الثامن صم ونور فتبدأ يوم 9 مايو وتنتهي 14من نفس الشهر ، فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل أول وثاني إعدادي نور يوم 3 مايو وتنتهي 7من نفس الشهر ، وتبدأ صفوف النقل أول وثاني إعدادي صم يوم 3 مايو وتنتهى 9 مايو ، كذلك تبدأ امتحانات نقل ثانوي صم ونور يوم 27ديسمبر وتنتهي 5يناير ، كما تبدأ الصف الثالث الإعدادي صم ونور تبدأ 3 مايو وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر وتبدأ صفوف النقل للتعليم الفني (صناعي،تجاري، زراعي) 26 ابريل ، وتنتهي 14 مايو .

وأشار إلى أن المحافظ، قرر تعطيل الامتحانات في الأول من مايو بمناسبة عيد العمال أن مواعيد الامتحانات تم إقرارها وفقا للظروف المتاحة من أبنية مدارس وأثاث مدرسي ولذلك فتم إتاحة عقد امتحان المستوي الرفيع حسب ظروف كل مدرسة وكذلك مواعيد الامتحانات العملية للمدارس الرياضية والامتحانات العملية للمجالات للصم وضعاف السمع سيتم إسناد تحديدها بالاتفاق مع مديري المدارس حسب ظروف كل مدرسة بما لا يعوق سير الدارسة وقبل بداية الامتحانات التحريرية المقررة منوهاً أن المديرية قد انتهت من تحديد مواعيد وزمن مختلف المواد التعليمية والجداول الخاصة بكل فرقة دراسية وإعلانها بمقر المديرية وجاري إرسالها وتعميمها لمختلف الإدارات التعليمية بجميع مراكز المحافظة لإرسالها لجميع المدارس تيسيراً لأبناءنا الطلبة وأولياء الأمور للإستعداد المبكر لأداء الامتحانات المقررة.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات بشأن إعداد اللجان والمراقبة والمتابعة وتم التنبيه على جميع واضعي الامتحانات بضرورة وضع الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط لافتاً إلى أن نتيجة الامتحانات ستعلن فور الانتهاء من أعمال التصحيح التي ستبدأ بعد أداء الامتحانات مباشرة.