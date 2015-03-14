418 مخالفة تموينية خلال شهر بأبنوب أسيوط

أسفرت الحملات التموينية بمركز أبنوب عن تحرير 418 محضر مخالفة تموينية لأصحاب المخابز وتجار التموين، بالإضافة إلي إزالة إشغالات الطريق التي تعوق المارة وذلك طبقا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط المشددة لضبط المستغلين والمتلاعبين بالسلع المدعمة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتقليل من وجود الباعة الجائلين ونقلهم إلي أماكنهم المخصصة لهم.

وقال هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب، إنه تم تحرير268 محضر إشغال طريق وإزالة بعض الحواجز وتحرير محاضر للمنشآت والأكشاك غير الحاصلة على تصريح، مضيفاً أنه تم تحرير 122 مخالفة مرورية وضبط 20 دراجة بخارية بدون ترخيص.

وأشار إلي تحرير 21 محضر تمويني لأصحاب المخابز منهم 11 نقص وزن و9 محاضر غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلي محاضر لعدم وجود شهادة صحية لأصحاب المخابز التابعة للمركز مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حسم، وذلك لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين من أبناء المركز وقراه.