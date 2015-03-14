انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الأثنين المقبل

أنهت سلطات محافظة الأقصر، استعداداتها لفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان السينما الأفريقية التي ستنطلق بعد غد الأثنين، وتستمر حتى 23 مارس الجاري برعاية وزارات السياحة والخارجية والثقافة والآثار والشباب والرياضة، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات الفنية البارزة من 31 دولة إفريقية.

ومن المقرر، أن يبدأ حفل افتتاح المهرجان في العاشرة صباحا حيث سيتحرك ضيوف المهرجان بالمراكب والدهبيات عبر نهر النيل من أمام مرسي فندق الونتر بلس حتي مرسى المعبد بمصاحبة فرق الموسيقى الشعبية علي أن يقام عرض الافتتاح في السادسة مساء بقاعة مركز المؤتمرات.

ويشارك مجموعة من الشباب لأفارقة وطلاب الجامعات المصرية فى فعاليات المهرجان، للتعرف على ثقافة القارة السمراء من خلال الأعمال الفنية التى ستعرض بالمهرجان، علاوة على المشاركة فى تنظيم المهرجان، ومن المقرر أن تستضيف وزارة الشباب والرياضة الشباب المشاركين فى المهرجان من خلال المدينة الشبابية الدولية بالطود.