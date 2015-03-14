“طب أسيوط” تنظم مؤتمر “عبقرية النجاح” نهاية مارس الجاري

تنظم كلية الطب جامعة أسيوط بالتعاون مع مؤسسة هارفي للتدريب وإدارة الأعمال والتنمية البشرية المؤتمر التدريبي لطلاب الجامعة بعنوان ” عبقرية النجاح “، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة والدكتور طارق مرسسي الجمال عميد طب أسيوط .

وقال الدكتور عبد الرحيم أبو كريشة المدير التنفيذي لمؤسسة هارفي أن مؤتمر” عبقرية النجاح ” سيعقد أواخر الشهر الجاري ولمدة يومين ويحاضر خلال أيام المؤتمر كلاً من الدكتور هشام السيد الخبير في التنمية البشرية وإدارة الأعمال وبركة توفيق موجه الجودة والاعتماد بالأزهر الشريف، مشيراً إلي أن دراسة المتدربين لثلاث مدلولات : قيادة التغيير والطريقة المثلي لتعلم اللغة الانجليزية وكيفية القراءة السريعة .

وأضاف الدكتور عبد الرحيم أن المدلولات الثلاثة من أهم ما يشغل بال طلاب الجامعة في الفترة الحالية حيث سيتم دراسة التفكير السلبي للشباب وكيف يتم تحويله للتفكير الايجابي مع تغيير الذات ومعادلة النجاح من خلال اكتساب المهارات وزيادة المعلومات مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً دراسة الطريقة الأسهل لتعلم ال​ل​غة الانجليزية بأقل التكا​ل​يف وفي أسرع وقت مع تعلم طريقة ( TQ3 ) للتخلص من قراءة النص أكثر من مرة .

جدير بالذكر أن مؤتمر ” عبقرية النجاح ” يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات ستعقدها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة هارفي بهدف تنمية مهارات طلاب الجامعة وزيادة أساليب التواصل الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاستشارات التدريسبيبة والتنمية البشرية وإدارة الأعمال حتى ننتج منتجاً جاهزاً لظروف العمل الصعبة بعد التخرج .