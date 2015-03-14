ضبط طالبين إخوان وبحوزتهما صور رابعة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات من ضبط طالبين وبحوزتهما صور رابعة أثناء قيام القوات بتمشيط المنطقة الرابعة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات، يفيد من ضبط كل من محمد إبراهيم مدبولى 16 عاما طالب، سعد سامى سعيد 21 عاما طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وبحوزتهما صور رابعة أثناء قيام القوات بتمشيط المنطقة الرابعة وبفحصه تبين انتماؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.