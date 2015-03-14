26أبريل.. بدء امتحانات الفصل الثانى بصفوف النقل بمدارس أسيوط

اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية للعام الدراسى 2014/2015م لتبدأ من 26 أبريل، وتنتهى فى منتصف مايو القادم، صرح بذلك عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط .

وقال "أبو شامة" إن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائى الثانى والثالث سوف تبدأ من 29 أبريل وتنتهى 3 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائى الرابع والخامس، سوف تبدأ يوم 4 مايو وتنتهى 7 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم السبت 9 مايو، وتنتهى 13 من نفس الشهر، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الإعدادى صف أول وثان عام ومهنى 3 مايو وتنتهى 13 مايو القادم، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية يوم 16 مايو وتنتهى 21 من نفس الشهر، كما تبدأ امتحانات صفوف النقل للتعليم ث.ع بالتبادل يوماً مع ثانية يوم3 مايو وتنتهى يوم 21 من نفس الشهر القادم .

بالنسبة للتعليم الفنى والتربية الخاصة، فأضاف وكيل وزارة التعليم بأسيوط، أنه تقرر بدء امتحانات نقل ابتدائى صم ونور يوم 3 مايو وتنتهى 6 من نفس الشهر، وامتحانات الصف الثامن صم و6 نور فتبدأ يوم 9 مايو وتنتهى 14من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل أول وثانى إعدادى نور يوم 3 مايو وتنتهى 7من نفس الشهر، وتبدأ صفوف النقل أول وثانى إعدادى صم يوم 3 مايو وتنتهى 9 مايو، كذلك تبدأ امتحانات نقل ثانوى صم ونور يوم 27ديسمبر وتنتهى 5يناير، كما تبدأ الصف الثالث الإعدادى صم ونور تبدأ 3 مايو وتنتهى يوم 11 من نفس الشهر، وتبدأ صفوف النقل للتعليم الفنى (صناعى، تجارى، زراعى) 26 أبريل، وتنتهى 14 مايو، وأشار إلى أن المحافظ - قرر تعطيل الامتحانات فى الأول من مايو بمناسبة عيد العمال.

وأوضح عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن مواعيد الامتحانات تم إقرارها وفقا للظروف المتاحة من أبنية مدارس وأثاث مدرسى ولذلك فتم إتاحة عقد امتحان المستوى الرفيع حسب ظروف كل مدرسة وكذلك مواعيد الامتحانات العملية للمدارس الرياضية والامتحانات العملية للمجالات للصم وضعاف السمع سيتم إسناد تحديدها بالاتفاق مع مديرى المدارس حسب ظروف كل مدرسة بما لا يعوق سير الدارسة وقبل بداية الامتحانات التحريرية المقررة، منوهاً أن المديرية قد انتهت من تحديد مواعيد وزمن مختلف المواد التعليمية والجداول الخاصة بكل فرقة دراسية وإعلانها بمقر المديرية وجارى إرسالها وتعميمها لمختلف الإدارات التعليمية بجميع مراكز المحافظة لإرسالها لجميع المدارس تيسيراً لأبنائنا الطلبة وأولياء الأمور للاستعداد المبكر لأداء الامتحانات المقررة، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات بشأن إعداد اللجان والمراقبة والمتابعة وتم التنبيه على جميع واضعى الامتحانات بضرورة وضع الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط لافتاً إلى أن نتيجة الامتحانات ستعلن فور الانتهاء من أعمال التصحيح التى ستبدأ بعد أداء الامتحانات مباشرة.