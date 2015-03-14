طبيب فرنسى يصل المستشفى الجامعى بأسيوط لإجراء جراحات دقيقة لأطفال المحافظة

وصل إلى جامعة أسيوط الطبيب الفرنسى جان ميشيل جايز رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية الطب بجامعة لآتيمون بمرسيليا الفرنسية.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد القادر رئيس وحدة الأطفال بمستشفى الأطفال بأسيوط الجامعى، إن دكتور جايز يعد أحد العلماء البارزين على مستوى العالم فى تخصص جراحات العيوب الخلقية المعقدة، كما أنه يحتل مكانة علمية مرموقة فى هذا المجال، حيث إنه يترأس الجمعية الأوروبية لجراحات الأطفال، كما أنه عضو الجمعية البريطانية لجراحات الأطفال .

وأوضح الدكتور عبد القادر أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام تتضمن إلقاءه عددا من المحاضرات وجلسات مناظرة لعدد من الحالات، كما من المقرر يوم الأحد 15 /3 أن يقوم الطبيب الفرنسى بإجراء عدد من الجراحات الحرجة للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية تحتاج إلى تدخل جراحى دقيق، وذلك بالاشتراك مع فريق طبى متخصص بوحدة جراحات الأطفال بمستشفى أسيوط الجامعى.

من جانبه، أشاد الطبيب الفرنسى بمكانة جامعة أسيوط العلمية والعملية فى المجال الطبى على مستوى العالم العربى والأجنبى، وما تقدمه من خدمة طبية متميزة فى مجال جراحة الأطفال ومختلف التخصصات الطبية الأخرى، وما تبذله من جهد فى تسخير ما تملكه من إمكانيات طبية وكوادر بشرية تعمل لخدمة عدد هائل من المرضى بمختلف صعيد مصر .