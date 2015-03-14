عادل العدوي : الاستثمار في الصحة هدف رئيسي لمصر الحديثة

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة على هامش مشاركة وزارة الصحة في مؤتمر دعم وتنمية إقتصاد مصر، إن صحة المواطن هي المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والتنموية في كافة المجتمعات.

وأضاف أن المجتمعات التي بها عبئا ثقيلاً من المرض نتيجة ضعف الانفاق على الرعاية الصحية ووعدم الاهتمام بالاستثمار في الصحة، وهى المجتمعات التي تواجه عددا وافرا من العوائق الشديدة في التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الاستثمار في الصحة هو هدفنا الرئيسي، والذي نسعى جميعا لتحقيقه من خلال التغطية الصحية الشاملة والتي تشكل الطريق الوحيد لضمان مستوى صحي جيد ورعاية صحية ذات جوده و عدالة لكافة المواطنين، وهو ما يدفع وزارة الصحة المصرية نحو الاستثمار في الصحة عن طريق صياغة الخطط الاستراتيجية و تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف الى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطن المصري وحمايته من أي مخاطر ماليه او ما تم التعارف عليه حديثا باسم الفقر المرضي و هو الفقر الناتج عن تعرض الفرد لحادث مرضي يستدعي صرف الكثير من الاموال والتي قد تودي به الي الفقر.

وقال إن مشاركة وزارة الصحة المصرية في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تحتفل مصر بانعقاده على اراضيها هذه الأيام لهو خير دليل علي الخطوات الثابتة لوزاره الصحة وجهودها من اجل الاستثمار في الصحة و الذي لا يقل أهمية عن الاستثمار في المجالات المختلفة، حيث يُمكن الاستثمار في الصحة من زيادة الإيرادات الحكومية، ليس فقط عن طريق توفير الأموال الطائلة التي تنفق على علاج الأمراض والإعاقة وتدني مستوى جودة الحياة ولكن أيضا عن طريق زيادة الإيرادات المباشرة والأرباح للدولة، فالاستثمار في صناعة الدواء والمعدات والتكنولوجيا الطبية والسياحة العلاجية هي بعض الأمثل الدالة على ذلك.

وأشار عدوي الى أن وزارة الصحة طرحت خلال هذا الملتقى العالمي عدة مشروعات كبرى منها انشاء مصنع للمحاقن (السرنجات ) ذاتية التدمير والتي تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا النوع من المحاقن والذي تسعى الوزارة من خلاله الى خفض معدلات انتقال الامراض الفيروسية كفيروس سي و الايدز و التي تنتقل عن طريق الحقن غير الأمن و اعادة استخدام المحاقن العادية، لذا فالمحاقن الذاتية التدمير ستكون أحد الوسائل الفاعلة لتنفيذ الأستراتيجيه القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والتي تم تدشينها في سبتمبر الماضي.

وأوضح أن الوزارة تتجه إلى انشاء أول مصنع لمشتقات الدم في افريقيا والشرق الأوسط و يهدف المشروع إلى توفير مشتقات الدم بكميات كافية وبطريقة آمنة لمجابهة احتياجات مصر ومنطقة شرق المتوسط وكذلك أفريقيا والتي تعتبر منتجات بيولوجية ذات بعد استراتيجي وأمن قومي لهذه الدول.

وأكد الوزير أن توفير هذه المنتجات في جمهورية مصر العربية يعتبر أحد أهم الوسائل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية حيث يتم استخدام هذه المنتجات من قبل المرضى المصابين بأمراض الدم مثل مرض الهيموفيليا وكذلك المرضى المصابين بأمراض الكبد المزمنة، والسرطانات وأمراض الكلى المزمنة والذين يواجهون معانة في الحصول على هذه المنتجات نظرا لارتفاع أسعار هذه المنتجات وعدم تصنيعها محليا، حيث أن قيمة ما تم استيراده من المنتجات المقرر إنتاجها من خلال المشروع المقترح خلال عام 2013 هي 28 مليون يورو.

وأكد عدوي أنه سيتم اليوم توقيع مذكرة للتعاون بين وزارة الصحة وشركة جينيرال إلكتريك العالمية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال إنشاء نظم الإدارة الحديثة في مجال التجهيزات الطبية وذلك للعمل على استحداث نظام مؤسسي داخل وزارة الصحة لإدارة التجهيزات الطبية بدءاً من المساعدة في وضع نظم تقييم الاحتياجات الفعلية المبنية على الإتاحة والاحتياج الصحي ومعدلات التشغيل مروراً بنظم الشراء الحديثة ثم وضع نظم الصيانة الوقائية والدورية والتعليم والتدريب الفني والادارى للقائمين على هذه المنظومة في كافه المستويات الإدارية والفنية لخلق جيل من الأطباء والإداريين والمهندسين والفنيين قادر على تحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وتوزيعها التوزيع الأمثل لتعظيم الاستفادة منها.

وستتيح هذه الاتفاقية وضع نظام رقابة ومتابعه وتحكم لهذه المنظومة وذلك لدعم إتخاذ القرار في جميع المستويات الإدارية وستقوم منظمة الصحة العالمية بدور الشريك الداعم فنياً فى جميع مراحل التطبيق .

وأوضح أن المشروعات السابقة هي جزء من كل مما تخطط له الحكومة المصرية عامة، ووزارة الصحة المصرية خاصة نحو الاستثمار في الصحة، والتي نسعى جادين جميعا نحو الارتقاء بها و رفع المستوى المعيشي للمواطن المصري بما يضمن له العيش بكرامة و عزه ورفاء.