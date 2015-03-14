وزير المالية السعودى: استقرار مصر وتعافيها اقتصاديا يمثل أهمية كبرى للمنطقة

أكد إبراهيم عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودى، أن استقرار مصر وسيرها على طريق التعافى والنمو الاقتصادى، يمثل أهمية كبرى للمنطقة بأسرها.

وقال "العساف"، فى كلمة له خلال اليوم الثانى من انطلاق مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المنعقد فى شرم الشيخ اليوم السبت، "إن استقرار مصر وسيرها على طريق التعافى والنمو الاقتصادى المستدام يمثل أهمية كبرى ليس فقط لمصر وشعبها وإنما للمنطقة بأسرها والعالم أجمع".

وأضاف وزير المالية السعودى، أن ما شهدته مصر بعد المرحلة الانتقالية من التزام السلطات بتثبت الاستقرار الاقتصادى وتعزيز الثقة فى الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وتعافى قطاع السياحة بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام يساهم فى خلق فرص عمل جديدة ونوعية، يبعث على التفاؤل.

وأكد العساف أن إجراءات الاصلاح الاقتصادى تجعل السعودية تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر، مشيدا فى الوقت نفسه بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ الكثير من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة التحديات التى تواجهها.

وأضاف العساف على العلاقات الوطيدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى العلاقات بين مصر والسعودية متعددة فى المجال السياسى والأمنى والاقتصادي.

وقال إن هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع مصر فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تأتى فى المركز العشرين من الدول المصدرة والمستوردة من المملكة.

وحث وزير المالية السعودى المجتمع الدولى على دعم النمو الاقتصادى فى مصر، معربا عن تمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح لمصر.

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