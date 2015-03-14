أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم داعش يشدد الخناق على سكان الموصل

Google+ Print
تنظيم داعش يشدد الخناق على سكان الموصل تنظيم داعش يشدد الخناق على سكان الموصل
الخلاص من جماعة داعش يتحقق فقط مقابل ثمن باهظ، هذا ما اكتشفه مؤخرا زوجان عقدا قرانهما حديثا، طمعا فى عيش حياة طبيعية بعيدا من الهيمنة القاسية لمسلحى "الخلافة" يقوم الزوجان بالبحث عن وسيلة لتلافى دفع ضريبة الخروج التى فرضها التنظيم مؤخرا، والفرار من مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرة داعش.

يقول العريس الذى فضل عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام "الحياة لا تطاق فى ظل هؤلاء الناس. هل يريدون منى حقا التخلى عن منزل والدى الذى أمضى سنوات عمره فى بنائه ليمنحوه لأفغانى أو شيشانى أو لقروى عراقى حتى أتمكن من مغادرة المدينة؟ انهم يحلمون."

خشية أن تخلو المدينة من أهلها المدنيين، أو لاحتمال انضمام الفارين للقتال ضدهم، يقوم مسلحو تنظيم داعش بفرض إجراءات قاسية لمنع الأهالى من مغادرة مناطقهم.

العديد من السكان، الذين تحدثوا هاتفيا الى الأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لضمان سلامتهم، يقولون إن من يسعى الى مغادرة الموصل عليه تسليم بيته أو سيارته - إذا كانت المركبة تساوى أكثر من 20 ألف دولار - حتى يمنح الأذن بالمغادرة لمدة أسبوعين. وفى حال عدم عودته خلال هذه الفترة فإن أملاكه هذه تصادر.

وقال العريس البالغ من العمر 29 عاما والذى بقى فى المدينة لحماية منزل عائلته "نحن واقعون تحت حكم أناس أشرار عديمى الضمير." ونجح أغلب أفراد عائلته فى الخروج من الموصل فى يونيو الماضى عندما اجتاح التنظيم الموصل فى هجومه المروع.

تزوجا فى وقت سابق من العام الجارى واستعدا أخيرا لمغادرة الموصل لكن القيود الجديدة حالت دون ذلك، إذ فرضت على مراحل بدأت من أكتوبر الماضى.

وكان حلم الزوجان، اللذان ارتبطا ببعضهما البعض بالخطوبة قبل سقوط الموصل، إقامة عرس فخم بموكب سيارات تقليدى صاخب ينقل العروس من بيت والدها إلى قاعة للاحتفال مليئة بالأصدقاء والأقارب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365