إصابة مواطنة سودانية جراء سقوط قذيفة هاون على منزلها ببنغازى

أصيبت مواطنة سودانية الجنسية؛ جراء سقوط قذيفة هاون على منزلها بمنطقة بوهديمة فى مدينة بنغازى الليبية.

وقالت فاديا البرغثى مسئول الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى - فى تصريح مقتضب لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن المستشفى استقبل الليلة الماضية مواطنة سودانية تدعى سمر أحمد؛ جراء سقوط قذيفة على منزلها بمنطقة بوهديمة ببنغازي، مشيرة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لها ومتابعة حالتها.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.