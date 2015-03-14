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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة
فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص على مراكب الصيادين وهم على مسافة لا تبعد 4 أميال بحرية فى مساحة الصيد المسموح بها ببحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة مما أدى إلى تضرر أحد مراكب الصيد.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال،وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.
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