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القوات الخاصة الليبية تحرر جميع أراضى " بعيرة" وألكواديك ببنغازى

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القوات الخاصة الليبية تحرر جميع أراضى " بعيرة" وألكواديك ببنغازى القوات الخاصة الليبية تحرر جميع أراضى " بعيرة" وألكواديك ببنغازى
أكد الناطق الرسمى باسم القوات الخاصة الليبية عقيد ميلود الزوى ، أن قوات الجيش والصاعقة حررتا كلا من أرض بعيرة وأرض الكواديك بالكامل بمدينة بنغازى.

وقال الزوى ، فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القوات تتقدم بخطى ثابتة من كافة المحاور ،لافتا أن تعزيزات كبيرة من آليات ثقيلة وذخائر وقوات مشاة وصلت إلى محور طريق المطار، وأضاف أن هناك انسحابا كاملا لقوات مجلس شورى ثوار بنغازى من معسكر 319 والطريق الخلفية للمعسكر التى تعرف ( بحى قطر ) فى الليثي.

مشيرا إلى أن ما يعرقل تقدم قوات الجيش والصاعقة فى منطقة الليثى القديم هو تمركز القناصة فى أعلى المبانى، يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا منذ مايو الماضى بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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