اليونيسيف : الاعصار “بام” قد يكون أحد أسوأ الاعاصير في تاريخ المحيط الهادئ

أعلن مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في نيوزيلندا السبت ان الاعصار المداري “بام” الذي اجتاح ارخبيل فانواتو وضرب جزر سليمان قد يكون “احد اسوأ” الاعاصير في تاريخ المحيط الهادئ.

وبام اعصار مداري من الفئة الخامسة، الأعنف، اجتاح الجمعة ارخبيل فانواتو في جنوب المحيط الهادئ مخلفا بحسب تقارير اولية غير مؤكدة اضرارا مادية جسيمة وعشرات الضحايا في هذا البلد الفقير.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب فيفيان ميدابورن في بيان انه “على الرغم من انه لا يزال من المبكر جدا التحقق من هذا الامر الا ان التقارير الاولية تشير الى ان هذه الكارثة الطبيعية قد تكون احدى اسوأ الكوارث في تاريخ المحيط الهادئ”.

واضافت ان “اجتماع عاصفة بهذه القوة الهائلة مع مجتمعات هشة غير قادرة على الصمود في وجهها يمكن أن يكون له نتائج مدمرة على آلاف الاشخاص في سائر أنحاء المنطقة”.

وادى الاعصار الى قطع الكهرباء والاتصالات عن معظم انحاء فانواتو في حين لا يزال مطار العاصمة بورت فيلا مغلقا. وبالنسبة الى اليونيسيف فان الاولوية المطلقة الآن هي تأمين ملاجئ للسكان المنكوبين.

وبحسب المسؤولة في اليونيسف في فانواتو اليس كيليمان الموجودة في العاصمة فورت فيلا فان الدمار الذي خلفه الاعصار فاق باضعاف ما كان يتوقعه خبراء الارصاد والسبب في ذلك ان الاعصار غير في اللحظة الاخيرة مساره متجها نحو الارخبيل بعدما كانت الارصاد تتوقع مروره على بعد حوالى 100 كلم من سواحله.

وقالت “لقد رأيت ابواب الفندق حيث امكث والمؤلف من ثلاث طبقات وقد خلعت من مكانها بالكامل. كان امرا مروعا”.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة اعلن السبت انه يحاول التحقق من معلومات تحدثت عن مقتل 44 شخصا من جراء الاعصار.