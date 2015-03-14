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وصول القضاة المحالون للصلاحية لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم في “بيان رابعة”

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وصول القضاة المحالون للصلاحية لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم في “بيان رابعة” وصول القضاة المحالون للصلاحية لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم في “بيان رابعة”

دار القضاء العالي

 

حضر، منذ قليل، عدد من القضاة المتهمين فى قضيتى الانضمام لحركة «قضاة من أجل » والتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى دار القضاء العالى وعلى رأسهم المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، لحضور جلسة النطق بالحكم فى القضايا المتهمين فيها والتى تنظر أمام مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، ونظر إحالتهم للصلاحية في اتهامهم بالاشتغال بالسياسة.

ومن المقرر أن ينطق المجلس بالحكم فى ثلاثة قضايا متعلقة بالعمل فى السياسة، حيث يواجه “قضاة رابعة” اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو من العام الماضي.

 

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