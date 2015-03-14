إصابة ضابط في تبادل إطلاق نار مع أحد العناصر الإجرامية بسمالوط في المنيا

أصيب صباح اليوم السبت، أحد ضباط مباحث مركز شرطة سمالوط، بطلق ناري بالقدم، بعد تبادل لإطلاق الاعيرة النارية، مع أحد العناصر الإجرامية المطلوب ضبطه واحضاره.

كان اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العقيد محمد ابوالليل مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد بإصابة الملازم أول حازم الحينى معاون مباحث المركز بطلق ناري بقصبة القدم إثر تبادل لإطلاق الاعيرة النارية مع أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقرية بنى غني حين محاولة القاء القبض عليه لاتهامه في قضية قتل .

يذكر أن الملازم أول حازم الحينى كان يترأس حملة من مباحث مركز شرطة سمالوط لضبط واحضار المدعو حسام .ح . ع 35 سنه ومقيم بقرية بنى غنى التابعه لمركز سمالوط احد العناصر الاجرامية المطلوب ضبطه واحضاره في قضية قتل، حيث أكدت التحريات تواجده في منزله بقرية بنى غني بمركز سمالوط وحين اقتراب أفراد الحملة من مكان اختباء المتهم قام بالتعدي على القوات باطلاق وابل من الاعيرة النارية ، الأمر الذي دفع القوات لمبادلته باطلاق النيران.

ونتج عن تبادل إطلاق الأعيرة النارية إصابة الملازم اول حازم عثمان الحيني معاون المباحث بطلقتان بقصبة قدمه، كما اصيب المتهم المطلوب ضبطه واحضاره حسام . ح . ع بطلق ناري بقدمه اليمنى وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعه .

وتم نقل معاون مباحث سمالوط على الفور إلي مستشفي الشرطة بالقاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمتابعة التحقيقات.