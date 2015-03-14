صحيفة إيطالية : أمريكا فوضت مصر وإيطاليا في حل الأزمة الليبية

كتب: ثروت منصور

قالت صحيفة “سوسيدياريو” الإيطالية إن روما تراهن على الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل الأزمة الليبية.

وأوضحت الصحيفة إن الولايات المتحدة فوضت مصر أولاً بكل سرور وعدد من الدول الأوربية خاصة إيطاليا في مواجهة التطرف والفوضة بليبيا مضيفة أن واشنطن تريد التركيز على محاربة داعش بسوريا والعراق.

وأكدت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يقود وفدا من كبرى الشركات الإيطالية في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي الذي تشهده حكومته استقرارا في الحكم، يعمل على نقل مصر على مسار التطوير مشيرة إلى أنه يلعب دورا في مكافحة تنظيم داعش عبر توجيه ضربات جوية ومساندة الحكومة الشرعية والجيش الليبي في حربه ضد المليشيات.

ولفتت الصحيفة إلى أن دومينيكو مينيتي وزير الدولة الإيطالي لشئون الأمن والمخابرات زار القاهرة مؤخرا لتعزيز لعمل الاستخباراتي بين البلدين حول ليبيا.