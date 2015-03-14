وزير التخطيط: مصر ستكون بين الدول الـ30 الأكثر تنمية (تحديث)

قال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة المصرية قامت مؤخرا بمجموعة إجراءات للاستفادة من مكانة مصر ، علاوة على إصلاحات كثيرة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادى اليوم، أن مصر الجديدة ستكون من ضمن الدول الـ30 فى تنميتها وتحقيق التنمية، موضحا أن مصر 2030 وضعت بالنهج الشراكى ودعم من الشباب والشركاء التنمويين.

وأكد أهمية التنمية البشرية، موضحا أن مصر تنظر إلى التنمية المستدامة باعتبارها سبيلا للاستفادة من مواردنا البشرية التى تمثل قلب السياسة، وأكد أن مصر تبدأ رؤية التقدم من خلال خطوات لتحسين مناخ الاستثمار وحل العديد من المنازعات الاستثمارية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج طموح للتنمية، الاستراتيجية تضمن النمو الاقتصادى والعناصر البيئة.

إضافة..

وأشار وزير التخطيط، إلى أن الحكومة تدرك أن خلق فرص للعمل ليست بالمهمة السهلة، لافتا إلى أن المصريين يحتاجون إلى التعليم الجيد حتى يسمح لهم بالتعايش والمشاركة.

وتابع، "ملتزمون بضمان أن تكون القوى العامة فى مصر بحلول 2030 متعلمة وماهرة وبصحة جيدة، وخلال هذا الوقت سنسير فى النهج الذى يستند على تحسين الظروف المعيشية.

وأضاف وزير التخطيط، "الاقتصاد المصرى يتعافى والعديد من الفرص تم توفيرها"، مؤكدا أن الحكومة تدرك التحديات التى تواجهها، وأنها وضعت الرؤية السليمة وخطة العمل للمواجهة.

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