وزير المالية: الحكومة استطاعت النجاح فى كافة المستويات على مدى سنة

قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إن الحكومة استطاعت على مدى عام أن تنجح على كافة المستويات، وتابع: "أننا هنا اليوم من أجل إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وإعادة الطموحات من أجل المستقبل على أساس قوى وثابت نستمده من القيادة السياسية للتقدم إلى الأمام".

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادى "مصر المستقبل" بشرم الشيخ"، أن الحكومة اتخذت خطوة كبيرة للحفاظ على التوازن الاقتصادى وعنصر الثقة، مضيفاً: "المستثمرون يتوافدون للحصول على فرصة فى الزراعة والنقل وتطوير الموانئ، وفرص متعددة غير محدودة، فأطلقوا العنان لتتخيلوا عدد الفرص وتنوعها".

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