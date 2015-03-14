وزير المالية: الحكومة استطاعت النجاح فى كافة المستويات على مدى سنة

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادى "مصر المستقبل" بشرم الشيخ"، أن الحكومة اتخذت خطوة كبيرة للحفاظ على التوازن الاقتصادى وعنصر الثقة، مضيفاً: "المستثمرون يتوافدون للحصول على فرصة فى الزراعة والنقل وتطوير الموانئ، وفرص متعددة غير محدودة، فأطلقوا العنان لتتخيلوا عدد الفرص وتنوعها".
>محلب يلتقى الوفد الإسبانى المشارك فى المؤتمر الاقتصادى
>
غداً.. اجتماع الجبهة المصرية لمناقشة نتائج المؤتمر الاقتصادى
>
اليوم..توقع اتفاقية مع شركة صينية لانشاء محطة كهرباء بـ2 مليار دولار
>
رفعت السعيد: المؤتمر الاقتصادى نقلة جديدة فى المعركة ضد خصوم الوطن
>
سكينة فؤاد: مكانة مصر فى المنطقة أجبرت أمريكا على حضور المؤتمر الاقتصادى
>
اليوم.. وزارة الاتصالات تعرض ثلاث مشاريع كبرى فى المؤتمر الاقتصادى
>
مرشحو الإسكندرية يستغلون المؤتمر الاقتصادى فى دعايتهم الانتخابية
>
رجال الأعمال المصريون يشيدون بـ"المؤتمر الاقتصادى".. ساويرس: دعم الخليج دفعة قوية وسنهزم الإرهاب.. أبو هشيمة: أثبت أننا دولة جاذبة للاستثمارات.. فريد خميس: كلمات الرؤساء والملوك رسائل لمستثمرى بلادهم
>
الفرحة تسيطر على الوسط الفنى بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى.. الزعيم:ما حدث "مظاهرة فى حب مصر".. الكينج:"يخلينا نحلم".. ليلى علوى:نجاح كبير.. ونبيلة عبيد: أثبت أننا بلد الأمن والآمان.. وهنيدى: "مصر هتعدى"
>
مدير "عمليات جنوب سيناء": 85% إشغالات شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى
>
"الكهرباء" تطرح مشروع خط دائرى بتكلفة 450 مليون دولار بالمؤتمر الاقتصادى
>
"عبد النور": الحكومة ستوقع اتفاقية مع شركة صينية للاستثمار فى الطاقة
>
محافظ كفر الشيخ: توقيع عقد إقامة أكبر محطة كهرباء بمصر بالمؤتمر الاقتصادى
>
رئيس مجموعة الزيانى البحرينية: نعتزم الاستثمار فى "الكهرباء العلوية"
>
رئيس"كاربون القابضة": تنظيم المؤتمر الاقتصادى الأفضل فى التمثيل والحضور
>
مستشار الرئيس لـ"اليوم السابع":استثمارات المؤتمر الاقتصادى ستؤثر إيجابيا على اقتصادنا ونحتاج تخفيف العبء عن الموازنة.. ونشارك الحكومة وضع دراسة لاستغلال الأموال.. ومجالات الاستثمار تتضح اليوم وغدا
>
>