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وزير المالية : مصر تمكنت من القضاء على البيروقراطية

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وزير المالية : مصر تمكنت من القضاء على البيروقراطية وزير المالية : مصر تمكنت من القضاء على البيروقراطية

هانى قدرى، وزير المالية

 

قال هانى قدرى، وزير المالية، إن تتوسع في تحسين قدرتها وأن وزارة المالية تحاول رفع قدرتنا وعائدتنا بنسبة 10%.

وأضاف وزير المالية – خلال الكلمة التى ألقاها فى اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ – أن عقد هذا المؤتمر من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنهم يعملون من أجل توسع الاقتصاد المصرى وتعافيه.

وأشار قدري إلى أن وزارة المالية تعمل من أجل تهيئة المناخ الاستثماري المناسب والقضاء على البيروقراطية، مؤكداً على أن مصر تمكنت من القضاء على البيروقراطية ومثال على ذلك قناة السويس الجديدة.

وأكد وزير المالية على أن مشروع قناة السويس الجديد سيكون مركزاً للتجارة العالمية.

وأشار قدرى إلى أنه هناك العديد من المشروعات في الزراعة والصناعة والنقل وفي كل المجالات التى تقوم بها مصر من أجل المستقبل، كما تسعى مصر لتحسين البضائع والخدمات التى تقدم للمواطنين المصريين.

 

 

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