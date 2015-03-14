حكم بالسجن 13 عاما على رئيس المالديف السابق محمد نشيد

أصدر القضاء في المالديف الجمعة حكما بالسجن 13 عاما على الرئيس السابق محمد نشيد بعد ادانته “بالارهاب” في قرار يمكن ان يؤدي الى زعزعة استقرار الارخبيل الواقع في المحيط الهندي.

واعلن القاضي عبد الله ديدي قبيل منتصف ليل الجمعة السبت ادانة نشيد لانه اوقف عندما كان يتولى الرئاسة، في يناير 2012 رئيس المحكمة الجنائية.

وجاء القرار بعد اربعة ايام على انسحاب محامي نشيد الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمعدة من اجل تدمير حياته السياسية.

واحتج نشيد على قرار المحكمة ودعا انصاره الى مواصلة النزول الى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 فبراير.

وكان نشيد (47 عاما) المعتقل السياسي السابق واول رئيس انتخب بطريقة ديموقراطية في المالديف في 2008 اجبر على الاستقالة بعد اربع اعوام في اجراء اعتبره انقلابا.

وقد هزم بعد ذلك في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 امام عبد الله يمين الاخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم رجل المالديف القوي السابق الذي حكم الارخبيل ثلاثة عقود.