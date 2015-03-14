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اليوم .. النطق بالحكم على “قضاة من أجل مصر” بسبب “بيان رابعة”

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اليوم .. النطق بالحكم على “قضاة من أجل مصر” بسبب “بيان رابعة” اليوم .. النطق بالحكم على “قضاة من أجل مصر” بسبب “بيان رابعة”

قضاة من أجل

 

ينظر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على 55 قاضيًا متهمين بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، كما يصدر المجلس قراره فى الدعوى المقامة تأديبيًا ضد 15 من القضاة المتهمين بالانضمام لحركة “قضاة من أجل مصر”.

ويفصل المجلس أيضاً فى الحكم على المستشار وليد الشافعى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، فى اتهامه بإهانة مجلس إدارة نادى القضاة، المستشار أحمد الزند والتعليق على الأحكام الصادرة ضد رموز نظام مبارك.

ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، بتوقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامى باعتصام جماعة الإخوان فى ميدان رابعة العدوية.

 

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