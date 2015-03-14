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ضبط أسلحة وطلقات وألعاب نارية بمنزل عاطلين بمركز الخارجة بالوادي الجديد‎

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ضبط أسلحة وطلقات وألعاب نارية بمنزل عاطلين بمركز الخارجة بالوادي الجديد‎ ضبط أسلحة وطلقات وألعاب نارية بمنزل عاطلين بمركز الخارجة بالوادي الجديد‎

تمكنت قوات الأمن بالوادي الجديد‎ من ضبط أسلحة وطلقات وألعاب نارية بمنزل عاطلين بمركز الخارجة بالوادي الجديد‎

حملة أمنية – أرشيفية

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بضبط أسلحة نارية وطلقات وألعاب نارية بمنزلين بمدينة الخارجة من خلال ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة عن حيازة شخصين لأسلحة وطلقات نارية بمدينة الخارجة، وتم إصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة منازلهما ،وتشكلت قوة امنية بقيادة الرائد رئيس مباجث قسم شرطة الخارجة ومعاونى مباحث القسم اسفرت عن ضبط كلا من ع . ر . أ عاطل 19 سنة وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم و 84 علبة صواريخ نارية و 4 علب العاب نارية متنوعة و تحرر له المحضر رقم 1704 جنح قسم شرطة الخارجة و ” ح . ص . م ” 24 سنة عاطل و بحوزته 2 طلقة خرطوش عيار 12 مم و سلاح ابي عبارة عن مطواة قرن غزال وتحرر له المحضر رقم 1755 جنح قسم شرطة الخارجة تم تحريز المضبوطات واخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .

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