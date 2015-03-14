إحالة تشكيل عصابي متهم بالاستيلاء على 270 مليون جنيه من أرصدة عملاء لـ”الجنايات”

أمرت نيابة الأموال العامة، بإحالة تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين، يتزعمه نائب مدير بنك، للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالإستيلاء على 270 مليون جنيه من أرصدة العملاء بموجب مستندات مزورة .

وتضم قائمة المتهمين كل من ” أحمد.ح.ح “، مسئول بأحد البنوك، “رجب.م.ع”، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى وسياحى، ومقيم الجيزة، و”عبد القدوس.أ.ع” عاطل، ومقيم القاهرة، و”محمد.م.م” عاطل، ومقيم القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بالاستيلاء على 27 مليون جنيه والشروع فى الاستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حسابات كبار عملائها عن طريق تحويلات بنكية من تلك الحسابات إلى حسابات مرتكبى الواقعة بموجب أوامر تحويل مزورة.

وتوصلت التحقيقات عن قيام الأول بتزعم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفى البنوك الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء، وذلك بالاستعانة بآخرين بانتحال أسماء وهمية وفتح حسابات بالبنوك المستهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حساباتهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.

وتبين من التحقيقات أن الأول اتفق مع الثانى والثالث بانتحال أسماء مزورة والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك، كما تمكن بالتواطؤ مع آخرين بتزوير أربعة أوامر تحويل من حسابات العملاء طرف البنوك بمبالغ وصلت إلى 27 مليون جنيه وإيداعها فى حسابات كلاً من الثانى والثالث، والذين قاما بسحب تلك المبالغ من حساباتهم والاستيلاء عليها عقب ذلك.

وواجهت النيابة المتهمين الأول والثانى بـ8 بطاقات ضريبية، و14 سجلا تجاريا مزورة بالكامل لشركات وهمية، وبعض كشوف حسابات عملاء البنوك من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعات العملاء المجنى عليهم، كما واجهتهما بمبلغ “935″ ألف جنيهاً، ومبلغ “59,600″ ألف دولار، بالإضافة إلى العديد من المشغولات الذهبية الثمينة، بالإضافة الى المستندات الدالة على إيداعه مبلغ “4,6″ مليون جنيهاً تقريباً باسمه وأسماء ذويه بأحد البنوك، وكذلك مستندات شراؤه لعقارات وأراضى تزيد قيمتها عن عشرة ملايين جنيه فى وقت معاصر لارتكاب الواقعة .

وواجهتهم أيضًا بـ ” 149 ” كشف حساب خاصة بعملاء أحد البنوك مرفقاً بها نماذج توقيعاتهم من بينها كشفى حساب لعميلين تم الاستيلاء على مبلغ ” 550 ” ألف دولار من حساب أحدهما والشروع فى الاستيلاء على مبلغ ” 11 ” مليون دولار من حساب الثانى .