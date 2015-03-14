أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

العربي : مشروع قناة السويس الجديد سيكون مركزا للتجارة العالمية

Google+ Print
العربي : مشروع قناة السويس الجديد سيكون مركزا للتجارة العالمية العربي : مشروع قناة السويس الجديد سيكون مركزا للتجارة العالمية

أشرف العربي

ألقى وزير التخطيط، أشرف العربي، اليوم السبت، خطاباً في بداية اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي المعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأشار العربي في بداية كلمته، إلى أن تقدم رؤيتها للمستقبل حتى 2030 لتكون ضمن الدول المستقرة اقتصاديا، بجانب إشارته إلى وضع مصر الجغرافي والذي يمكنها من أن تكون محورا للخدمات اللوجستية في المنطقة.

وأكد العربي، على أن التنمية البشرية من أهم أهداف الدولة في المرحلة المقبلة حتى ننضم لبلدان “الدخل المتوسط”.

وأضاف العربي، أن الدولة قامت بإجراء إصلاحات للنظام السياسي والدستور في إطار التنمية المستدامة، وأن الدولة سوف نعزز الشفافية وتتخذ كافة الخطوات لمكافحة الفساد، وتشريع قانون للخدمة المكانية وتحسين ظروف العاملين، مما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق مكان جيد للاستثمار، وأن البيئة الجيدة للاستثمار بدورها سوف تساعد على النمو.

وأكد العربي على طموح مصر في مستدام يقوده القطاع الخاص بحلول عام 2030، وأن الدولة تسعى لخلق المزيد من فرص العمل للشباب من خلال خلق ممرات جديدة للتنمية.

ونوه وزير التخطيط، إلى أن الدولة لديها العديد من المشروعات القومية الكبري من ضمنها بناء مليون وحدة سكنية وشبكة الطرق الجديدة، وسعي الدولة إلى محاولة سد الفجوة في مجال الصحة والتعليم خلال المرحلة القادمة، زائد استهداف الدولة إلى تحقيق الاستفادة القصوى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار العربي إلى أن الإصلاح الإداري يجب أن يسير بالتوازي مع الإصلاح التشريعي، وقال أنه لا مجال لتشكيك في قدراتنا على القضاء على البيروقراطية.

ونوه العربي في كلمته إلى أهمية مشروع قناة السويس الجديد، الذي سوف يكون مركزا للتجارة العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا