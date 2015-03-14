العربي : مشروع قناة السويس الجديد سيكون مركزا للتجارة العالمية

ألقى وزير التخطيط، أشرف العربي، اليوم السبت، خطاباً في بداية اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي المعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأشار العربي في بداية كلمته، إلى أن مصر تقدم رؤيتها للمستقبل حتى 2030 لتكون ضمن الدول المستقرة اقتصاديا، بجانب إشارته إلى وضع مصر الجغرافي والذي يمكنها من أن تكون محورا للخدمات اللوجستية في المنطقة.

وأكد العربي، على أن التنمية البشرية من أهم أهداف الدولة في المرحلة المقبلة حتى ننضم لبلدان “الدخل المتوسط”.

وأضاف العربي، أن الدولة قامت بإجراء إصلاحات للنظام السياسي والدستور في إطار التنمية المستدامة، وأن الدولة سوف نعزز الشفافية وتتخذ كافة الخطوات لمكافحة الفساد، وتشريع قانون للخدمة المكانية وتحسين ظروف العاملين، مما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق مكان جيد للاستثمار، وأن البيئة الجيدة للاستثمار بدورها سوف تساعد على النمو.

وأكد العربي على طموح مصر في اقتصاد مستدام يقوده القطاع الخاص بحلول عام 2030، وأن الدولة تسعى لخلق المزيد من فرص العمل للشباب من خلال خلق ممرات جديدة للتنمية.

ونوه وزير التخطيط، إلى أن الدولة لديها العديد من المشروعات القومية الكبري من ضمنها بناء مليون وحدة سكنية وشبكة الطرق الجديدة، وسعي الدولة إلى محاولة سد الفجوة في مجال الصحة والتعليم خلال المرحلة القادمة، زائد استهداف الدولة إلى تحقيق الاستفادة القصوى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار العربي إلى أن الإصلاح الإداري يجب أن يسير بالتوازي مع الإصلاح التشريعي، وقال أنه لا مجال لتشكيك في قدراتنا على القضاء على البيروقراطية.

ونوه العربي في كلمته إلى أهمية مشروع قناة السويس الجديد، الذي سوف يكون مركزا للتجارة العالمية.