دراسة أمريكية: تناول الطعام فى مواعيد محددة ومبكرة يحسن صحة القلب

تناول الطعام فى وقت مبكر يحمى القلب

الأشخاص الذى يرغبون فى تحسين صحة قلوبهم وتقليل آثار الشيخوخة عليها، لا ينبغى عليهم اتباع نظام غذائى صحى فقط، بل يجب عليهم الالتزام بمواقيت صحية لتناول الطعام.>وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى فإن دراسة جديدة كشفت أن الحد من ساعات تناول الطعام، وتناول الطعام فى ساعات مبكرة من اليوم، من الممكن أن يحمى القلب ضد آثار الشيخوخة، ويعتقد الباحثون فى الدراسة أن جينات الساعة البيولوجية لها علاقة كبرى بالحفاظ على صحة القلب.

قاد الدراسة باحثون من جامعة سان دييجو ومعهد سالك للدراسات البيولوجية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إجراؤها مبدئيا على ذبابة الفاكهة، وهى أحد أكثر أنواع الحشرات المستخدمة فى الأبحاث الطبية الخاصة بصحة القلب والأوعية الدموية.

وكشفت أبحاث سابقة أن تناول الطعام فى وقت متأخر من اليوم والليل يزيد من إصابة الأفراد بمرض القلب، مقارنة بمن يتناولون الطعام فى وقت مبكر، ويمتنعون عن الأكل أثناء الليل.

الامتناع عن الطعام ليلا يحفز النوم الجيد

>خلال الدراسة تمت مقارنة النتائج الصحية فى مجموعتين من ذبابة الفاكهة، تم السماح للأولى بتناول الطعام طيلة اليوم، وتحديد تناول الطعام فى المجموعة الثانية إلى 12 ساعة فقط من اليوم، وبعد 3 أسابيع جاءت النتائج بأن المجموعة الثانية أفضل من حيث صحة القلب الأوعية الدموية مقارنة ً بالمجموعة الأولى، كما أنهم ينامون بصورة أفضل، واستمرت هذه النتائج حتى بعد التحقق من الصحة بعد 5 أسابيع من اتباع النظام الغذائى.

كما حدد الباحثون 3 مسارات وراثية مسئولة عن تحسن صحة القلب خلال الدراسة، وفى النهاية تقود كلها إلى الجينات المسئولة عن الساعة البيولوجية فى ذبابة الفاكهة.

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