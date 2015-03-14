10 نصائح لتطوير شخصيتك والتخلص من القلق

التفكير بطرق سلبية يعيقك عن تطوير نفسك

تشير الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق النفسى، نتيجة إلى التفكير فى الماضى بطريقة سلبية، وعدم القدرة على التفكير بشكل إيجابى.

نصائح لتطوير نفسك:

وتتابع د.صفاء، أن كل شخص يسعى للتطوير من ذاته، ولتحقيق هذا يتطلب الأمر بعض النصائح التى تساعدك على تحقيق هذا التطور وهى:

1- معرفة أشخاص جدد أكثر إيجابية فى الحياة، ويسعون لتحقيق كل ما هو جديد.

>2- جدد فى حياتك ويومك، مثل التنزه والذهاب للجمعيات الخيرة لمساعدة الناس.

>3- عليك عدم الانتباه للأشياء السلبية التى مرت عليك فى الماضى، لأنها ستؤثر عليك بطريقة سلبية.

>4- ممارسة الرياضة بشكل يومى تجعلك أكثر نشاطا وحيوية.

>5- تحديد الهدف يعد من أولى خطوات نجاحك.

>6- عليك أن تتقبل الاعتذارات، لكى تعيش فى سكينة وهدوء.

>7- معرفة الطرق الجيدة لتتأقلم على العيش تحت أى ظروف.

>8- اخلق من نفسك شخصا من الصعب أن ينكسر وسهل ومرن ومتقبل لانتقاد وآراء الآخريين.

>9- معرفة أوقات الصمت والكلام من أهم الأشياء لتطوير النفس.

>10- عليك الاهتمام بالقراءة لأنها تطور من شخصيتك وتجعلك شخصا آخر.

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