الرئاسة : السيسي عقد لقاءات ثنائية متنوعة على هامش المؤتمر الاقتصادي

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عدة لقاءات ثنائية الليلة الماضية على هامش أعمال اليوم الأول لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث التقى بكل من ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا، وفيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، وفيدريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، وسوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وذكر السفير علاء يوسف أنه خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، رحب الرئيس السيسي بالمشاركة الإيطالية الرفيعة والواسعة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذى يعكس الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ولاسيما في المجال الاقتصادي، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تحقق مصلحة مشتركة لكلا البلدين.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإيطالى دعم بلاده ومساندتها الكاملة لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى دفع عملية التنمية في مختلف المجالات، مشيدا بنجاح زيارة البعثة الاقتصادية الإيطالية لمصر فى شهر فبراير الماضى، والتى ساهمت في تشجيع مجتمع الأعمال الإيطالي على المشاركة بقوة في المؤتمر الاقتصادى والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى مصر.

وأعرب “رينزي” عن ثقته الكاملة فى قدرة مصر وقيادتها على تحقيق الرخاء والازدهار لكافة المصريين، كما أكد دعم إيطاليا لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة والعالم أجمع، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية وعلى رأسها موضوعات مكافحة الإرهاب فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية البريطاني أكد خلال اجتماعه مع الرئيس على التزام المملكة المتحدة بدعم مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، باعتبارها حجر الزاوية وعنصر رئيسى فى استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على حرص بلاده على بناء شراكة قوية بين البلدين فى مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ولاسيما جهود مكافحة الإرهاب.

كما ذكر وزير الخارجية البريطانى أن مستوى وحجم المشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يعكسان ثقة المجتمع الدولى فى مستقبل مصر، مشيراً إلى أن المؤتمر يُعد نقطة انطلاق هامة لدفع عملية التنمية في مصر وتشجيع المزيد من الاستثمارات، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي ذكر خلال اللقاء مع فيدريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يُمثل شريكاً استراتيجياً لمصر ليس فقط للاعتبارات التاريخية والثقافية والاقتصادية المعروفة، ولكن لطبيعة ونطاق التعاون وتطوره خلال السنوات الأخيرة.

كما رحب بالتوقيع خلال المؤتمر على مذكرة التفاهم الخاصة بـإطار الدعم الموحد للفترة 2014 – 2015، والإعلان عن الدعم الأوروبي المقدم لمصر بقيمة تتراوح بين 210 – 257 مليون يورو، مؤكداً أهمية زيادة المساعدات الأوروبية لتمكين مصر من مواصلة برنامجها التنموى ومواجهة التحديات المختلفة.

ومن جانبها أكدت فيدريكا موجيريني مواصلة دعم الاتحاد الأوروبى لخطط وبرامج التنمية فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تمثل شريكاً رئيسياً فى منطقة الشرق الأوسط، كما أن الاتحاد الأوروبى يُثمن غالياً الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة. وأكدت أيضاً حرص الاتحاد الأوروبى على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بالنسبة للملفات المختلفة، ولاسيما التطورات على الساحة الليبية، والتى تم مناقشتها خلال اللقاء.

وأوضح السفير علاء يوسف أن اجتماع الرئيس السيسي مع كل من كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي وسوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، قد تناولا الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ومن بينها خفض نسب الدعم الموجهة لقطاع الطاقة، وزيادة عائدات الحصيلة الضريبية، والحفاظ علي الاحتياطات الأجنبية.

وقد أشاد المسؤولان بجهود الحكومة المصرية والقرارات التي اتخذتها مؤخراً من أجل دفع عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، ولاسيما إصدار قانون الاستثمار الموحد. ونوهت لاجارد إلى تقبل الشعب المصرى لتلك الإجراءات، مشيرة إلى ما لمسته من ثقة المصريين فى قيادتهم.

وقد تم خلال اللقاء مع مدير صندوق النقد بحث سبل استفادة الحكومة المصرية من الدعم الفني الذى يقدمه الصندوق فى مجال رسم السياسات الاقتصادية، بينما طلب الرئس من رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير زيادة استثمارات البنك فى مصر، ولاسيما فى ضوء توفر العديد من المشروعات الواعدة فى كثير من المجالات.

أكد رئيس البنك أنهم يعتزمون بالفعل زيادة الاسثمارات خلال الفترة القادمة، والتى بلغت 750 مليون يورو منذ بدء نشاط البنك فى مصر قبل عامين.

أ ش أ