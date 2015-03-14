محلب : تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري لجذب الاستثمارات وتوفير عمالة مدربة

ألقى رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، خطاب، اليوم السبت، في مستهل اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي المعقد في شرم الشيخ، حيث استهل كلمته بالترحيب بالضيوف في مصر، والتنويه على أن الدولة تفتح ذراعها للتعاون البناء ولتبادل الخبرات.

وأشار محلب، إلى اتساع السوق المصرية، مما يجعلها أكبر سوق في المنقطة من ناحية الاستهلاك الداخلي، وقال أن مصر تعطي اهتماماً كبيراً للقطاع الداخلي حتى يلعب دوراً كبيراً في تنمية الصناعات.

وأضاف محلب أنه تم إنشاء وزارة للتعليم الفني، توفير العمالة المدربة، بحيث يصبح التعليم الفني مشروعاً قومياً يحميه قطاع الصناعة، بجانب تشكيل لحنة عليا للاصلاح التشريعى والإداري لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة، ولتحقيق توازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وقال محلب أن الحكومة قامت بوضع برنامجاً متكاملاً حتى يتم مراجعة التشريعات الاقتصادية لتعديلها أو تجديدها، حتى يتم تسهيل عملية الاستثمار في البلد، والذي كان منم نتائجه إصدار قانون الاستثمار الموحد.

وأشار محلب إلى شروع الحكومة في تنفيذ منظومات جديدة، كنظام العنونة المكانية، الذي يهدف لوضع كود لكل متر مبرع في مصر، مما يضع منظومة معلوماتية عن كل مكان في مصر.

وأشار محلب إلى اتجاه الدولة لدفع الاستثمار نحو المشروعات العملاقة ومنها مشروع قناة السويس، والذي شهد قبولاً شعبياً هائلاً.

وكما أعلن عن عدة مشاريع مثل، مشروع المثلث الذهي، ومشروع شرق العيونات، مشروع المركز اللوجستي العالمي في دمياط، مشروع إنشاء مدن صناعية جديدة، وشبكة طرق جديدة، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الجديدة.

بالإضافة إلى إعلانه عن برنامجاً لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً، بجانب إعانة المسنين وأصحاب الإعاقات وغير القادرين، وأشار إلى وصول الحكومة لهذه الفئات عن طريق تطوير العشوائيات ودعم وتطوير منظومة الخبز، وأنه سيتم توزيع عوائد الاستثمار على جميع أفراد الشعب المصري.

وفي نهاية كلمته، شكر محلب عدد من المسؤولين العرب وعلى وجه الخصوص ملوك وأمراء الخليج، بجانب الإشادة بمجهود المسؤولين المصريين، كما شكر محلب العامل المصري وجميع الدول العربية التي ساندت مصر خلال الفترة الماضية وحتى الأن.