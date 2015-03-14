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العثور على جثة غريق بأحدى ترع المراغة بسوهاج‎

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العثور على جثة غريق بأحدى ترع المراغة بسوهاج‎ العثور على جثة غريق بأحدى ترع المراغة بسوهاج‎

صورة ارشيفية

تمكنت قوات الأنقاذ النهري بسوهاج من أنتشال جثة شاب غريق بناحية بناويط – دائرة مركز المراغة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة المراغة بالعثور علي غريق بناحية بناويط – دائرة المركز.

وبالانتقال والمعاينة وأثناء الفحص حضر المدعو  عبد العظيم محمد محمود 46 سنة حاصل علي دبلوم تجارة – ويقيم الجزازرة – دائرة المركز وأفاد بأن الجثة لنجل شقيقته ويدعي أحمد عبد السميع محمد السيد – والمتغيب بتاريخ 8/3 الجاري والمحرر بغيابه المحضر رقم 1061 إداري المركز لسنة 2015.

وبسؤاله أفاد أن نجل شقيقته يعاني من مرض نفسي “صرع ” ولم يتهم أو يشتبه جنائياً في الوفاة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة ” اسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1092 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة

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