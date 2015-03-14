عامل يتهم محافظ أسوان ورئيس المدينة بالإهمال لسقوط ابنه في بلاعة مكشوفة

قام عامل بمحافظة أسوان بتحرير محضر ضد المحافظ ورئيس المدينة يتهمهم بالإهمال بسبب سقوط نجله فى بلاعة مكشوفة بميدان الشهداء.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير المباحث يفيد بتقدم أحمد. م. أ 38 سنة عامل ومقيم قرية توشكى بنصر النوبة ببلاغ يتهم فيه محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى ورئيس مدينة أسوان اللواء محمد عاطف بالإهمال بسبب تركهم لبلاعة مكشوفة دون غطاء بميدان الشهداء عبارة عن غرفة تليفونات مما أدى إلى سقوط نجله يوسف 4 سنوات داخلها.

وأقر والد الطفل أنه أثناء سيره أمام مقر مجلس الدولة سقط نجله فى بلاعة مكشوفة وتم إنقاذه بواسطة الأهالي ويتهم محافظ أسوان ورئيس المدينة بالإهمال نظراً لتركهم تلك البلاعة دون غطاء ، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.