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السيطرة علي حريقين نشبا بمنزلين بالمراغة في سوهاج‎

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السيطرة علي حريقين نشبا بمنزلين بالمراغة في سوهاج‎ السيطرة علي حريقين نشبا بمنزلين بالمراغة في سوهاج‎

صورة أرشيفية

 

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريقين نشب بمنزلين مجاورين بناحية بناويط – دائرة مركز المراغة، بسبب ماس كهربائي .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية بناويط – دائرة المركز.

وانتقلت علي الفور قوات إدارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو  جمال عبد الرحمن علي 44 سنة موظف وإمتد بفعل الرياح لمنزل ملك المدعو عزت عبد الرحمن علي عثمان 48 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية.

ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، وإنحصرت التلفيات فـي إحتراق بعض المنقولات المنزلية والكهربائية والمفروشات وكمية من الغلال والعروق الخشبية .

وبسؤال المتهمين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من منزل الأول وامتداد النيران لمنزل الثاني، ونفيا الشبهة الجنائية .

وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1093 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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