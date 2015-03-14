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مصرع سائقين بوزارة الري بمركز الخارجة بالوادي الجديد‎

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مصرع سائقين بوزارة الري بمركز الخارجة بالوادي الجديد‎ مصرع سائقين بوزارة الري بمركز الخارجة بالوادي الجديد‎

جثة- أرشيفية

لقى سائقان، مصرعهما، بوزارة الري ، فى حادث تصادم، بمركز الخارجة بالوادي الجديد. ‎

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الخارجة في حادث سير.

وتبين مصرع كلا من عبده علي عبد اللطيف محمود 60 سائق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري ومقيم قرية عدن بمركز الخارجة و عبد الرحمن محمود عبد العال 56 سنة سائق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري ،ومقيم قرية عدن بمركز الخارجة بعد أن صدمتهما سيارة نقل مسرعة رقم 1580 نقل الوادي بمنطقة الساحة بميدان الخارجة يقودها ع . م . ع 42 سنة سائق ومقيم حي البري بمدينة الخارجة.

وتم نقل المتوفيين الي مشرحة مستشفى الخارجة العام ،وتحرر للواقعة المحضر رقم 1720 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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