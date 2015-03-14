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"القلعة للاستشارات": عرض مشروع "المصرية للتكرير" اليوم بالمؤتمر الاقتصادى

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"القلعة للاستشارات": عرض مشروع "المصرية للتكرير" اليوم بالمؤتمر الاقتصادى "القلعة للاستشارات": عرض مشروع "المصرية للتكرير" اليوم بالمؤتمر الاقتصادى
قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس لشركة القلعة للاستشارات المالية، على هامش المؤتمر الاقتصادى، إن الشركة ستعرض اليوم السبت مشروع الشركة المصرية للتكرير بحجم استثمارات 30 مليار جنيه.

وأشار "الخازندار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تنفيذ 50% من إنشاءات المشروع الذى من المقرر أن يسهم فى توفير حوالى 6000 فرصة عمل.

وأكد أن مشروع "المصرية للتكرير"، شراكة ناجحة بين القطاع العام والخاص من خلال الهيئة العامة للبترول، والذى يسهم بنسبة 25% من حجم المشروع.

وأكد "الخازندار"، أيضا أن المشروع سيحل مشكلة الطاقة بنسبة كبيرة وسيوفر منتج استراتيجى بدلا من استيراده، كما سيتم تمويله من خلال مساهمة شركة القلعة وهيئة البترول، بالإضافة لاستثمارات أجنبية من قبل مؤسسات دولية.

وأشار إلى أن مشروع "المصرية للتكرير" سيتم عرضه كنموذج ناجح بين القطاع العام والخاص فى ، مشيدا بإصدار قانون الاستثمار ووصفه بـ"الايجابى للغاية"، لكونه يساعد على إزالة العوائق أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن حزمة القوانين التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، شجاعة وإيجابية بداية من رفع الدعم عن الطاقة والقوانين المنظمة للكهرباء، وتضع مصر على خريطة الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه يتبقى تعديل قانون العمل وقانون الشركات والإصلاحات التشريعية.

ووصف "الخازندار"، المؤتمر الاقتصادى بـ"نقطة البداية لمصر"، موضحا أن النسب المرتفعة للمشاركين بالمؤتمر تؤكد أن مصر استعادت مكانتها الإقليمية، مشيدا بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى بعث رسائل إيجابية ومطمئنة لدول العالم.

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مصر 365

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