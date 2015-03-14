ضبط 42 طلقة آربى جى و112 محكومًا عليهم و240 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان أمنى لها اليوم السبت، توجيه حملة أمنية بمنطقة (وادى الخبجة)، دائرة قسم شرطة نخل، شارك فيها ضباط مباحث قسم شرطة نخل والقوات المسلحة، أسفرت مجهودات تلك الحملة عن العثور على عدد (42) طلقة أربى جى بمنطقة جبلية على بعد 30 كم من مدينة نخل.

وأبقتا القوات القبض على عدد (112) محكومًا عليهم، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط عدد (2) قضية تموينية و فحص عدد (320) شقة تم فحص قاطنيها بمنطقة حى الزهور دائرة قسم شرطة ثالث العريش، منهم عدد (170) شقة مغلقة بذات المنطقة .

وفى مجال الحملات المرورية تم ضبط عدد (240) مخالفة متنوعة، وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص عدد (46) حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة .

و تمكنت الخدمات الأمنية، المعينة بكمين بئر العبد دائرة قسم شرطة بئر العبد من فحص عدد (25) حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، وتم ضبط عدد (17) مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط عدد (186) مخالفه متنوعة.

كما وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، مفادها أن كلاً من: (ر س م ،ع ح ج، م ع ن، ع س ح، ن ف ع )، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة رمانة كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً برئاسة الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متنوعة .

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين جميعاً، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بصحتها مستخدمين السيارة رقم ل ب 6249 ماركة مازدا ربع نقل مملوكة للأول، واعترفوا بارتكاب حوادث السرقات فى القضايا الأتية:

المحضر رقم 158 لسنة 2015 جنح رمانة بتاريخ 10/3/2015، والخاص بسرقة طن حديد تسليح من أمام منزل/ ف ع هـ مواليد1962 بدون عمل ومقيمة رمانة، المحضر رقم 156 لسنة 2015 جنح رمانة، والخاص بسرقة "هزاز خرسانة، مقص حديد كبير" من المدعو"م س م" مواليد 1990 مهندس معمارى ومقيم التجمع الخامس ــ أول القاهرة الجديدة، والمسئول عن إنشاء معهد أزهرى برمانة.

والمحضر رقم 157 لسنة 2015 جنح رمانة، والخاص بسرقة "كابل كهرباء بطول 2000 متر" من قطعة أرض تحت الإنشاء بقرية أم عقبة ــ رمانة ملك "م ع ح" مواليد 1964 طبيب بشرى ومقيم رمانة .

وقد أرشد المتهمون عن المسروقات حيث تم ضبطها، وجارٍ عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة المختصة، واستكمال فحص ابعاد النشاط الإجرامى للمتهمين .

وقامت حملة مشتركة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، والقوات المسلحه بمنطقة قرية الشوحط دائرة قسم شرطة رمانه، ضبطت كلاً من (س ع ع، ح ح س، ن س م، إ ع ح، ع ا س، ع ا س) للاشتباه بهم.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش، مفادها قيام المدعو"م ف ث"بائع متجول ومقيم مركز البدارى محافظة أسيوط ومحل إقامة بدائرة قسم شرطة ثان العريش بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة المباحث والقوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته كمية من مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرامًا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

وتحرر عن ذلك المحضررقم 329 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة أول العريش، وجارى العرض على النيابة العامة .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد والقوة المرافقة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "ع س ع "وبحوزته عدد (8) قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 40 جنيهًا وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية لتيسير توزيع المواد المخدرة على عملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 323/16 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بئر العبد، وجارى العرض على النيابة العامة .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد والقوة المرافقة، حال المرور بدائرة القسم رفقة الدورية الأمنية المدرعة، من ضبط كل "ع ا م"، وبحوزته قطعه من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرامًا ومبلغ مالى 950 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 322/15 لسنة 2015 جنايات بئر العبد، و"أ ع م" وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 321 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بئر العبد، وجارى العرض على النيابة العامة .

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، والقوة المرافقة عقب تقنين الإجراءات، القبض على "ر ح ح"، وبحوزته عدد (3) طربة كاملة من مخدر الحشيش تزن حوالى 600 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن المحضر رقم 159 لسنة 2015 جنايات رمانة، وجارى العرض على النيابة العامة .