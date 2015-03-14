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السيطرة على حريق نشب بكشك كهرباء فى سوهاج

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السيطرة على حريق نشب بكشك كهرباء فى سوهاج السيطرة على حريق نشب بكشك كهرباء فى سوهاج
تسبب ماس كهربائى فى حدوث حريق بكشك كهرباء بناحية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة، تم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بالسيطرة على حريق بكشك كهربائى.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بإشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال بنشوب الحريق بالجزء الخلفى بكشك كهرباء كائن بذات الناحية، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات فـى احتراق بعض محتويات الكشك الكهربائى.

بسؤال هانى السيد إبراهيم 35 عاما رئيس هندسة كهرباء جهينة رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية تم إخطار الأدلــة الجنائيــة للمعاينـــة الفنيــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 589 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365