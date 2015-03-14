اليوم.. أولى جلسات محاكمة 23 متهما فى قضية "أنصار الشريعة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار الشريعة".

وكانت قد حددت محكمة الاستئناف جلسة 14 مارس لنظر محاكمة المتهمين فى قضية "أنصار الشريعة الإرهابى" والتى تضم 23 متهما ينضمون إلى جماعات تكفيرية وجهادية والمتهمين بقتل 11 ضابطا ومجندا من أفراد الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين تعرفوا على بعضهم البعض عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأنهم تلقوا تمويلا ماليا من بعض المتهمين الهاربين، كما قاموا بتدريب أعضاء الجماعة على كيفية تصنيع المتفجرات والقنابل، وأعدوا خططا لاستهداف القوات الشرطية والعسكرية وتبنوا أفكارا تكفيرية لقتل الحاكم والخروج عليه، واستهداف المنشآت الحيوية، واستباحة دماء الأقباط ودور عبادتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سافروا إلى سوريا للجهاد ضد النظام القائم وتلقى تدريبات عسكرية على حرب الشوارع والمدن.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حصلوا على أوراق ومخططات حول تصنيع القنبلة الذرية وكيفية تصنيع العبوات الناسفة والقنابل والتفجير عن بعد والتدريب على استخدام الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات وصناعة صواريخ "القسام" و"كروز".

وكشفت التحقيقات أن التنظيم الارهابى على علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابى؛ حيث أعلن المتهمون ولاءهم لأبى بكر البغدادى قائد التنظيم بالعراق والشام، وتضمنت التحقيقات وجود خطة لتعليم السيدات فنون القتال فى حالة القبض على أعضاء التنظيم.