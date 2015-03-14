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العثور على جثة شاب مريض نفسى غارقة فى "ترعة" بالمراغة بسوهاج

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العثور على جثة شاب مريض نفسى غارقة فى "ترعة" بالمراغة بسوهاج العثور على جثة شاب مريض نفسى غارقة فى "ترعة" بالمراغة بسوهاج
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب فى العقد الرابع من العمر من داخل ترعة "بناويط" دائرة مركز شرطة المراغة، وتم نقله لمشرحة مستشفى المراغة المركزى.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة من وصول شاب جثة عائمة إلى مستشفى المراغة المركزى عقب غرقه بترعة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بالعثور على غريق بناحية بناويط- دائرة المركز وأثناء الفحص حضر عبد العظيم م م 46 عاما حاصل على دبلوم تجارة ويقيم الجزازرة دائرة المركز، وأفاد أن الجثة لنجل شقيقته أحمد ع م ا والمتغيب والمحرر بغيابه المحضر رقم 1061 إدارى المركز.

بسؤاله أفاد أن نجل شقيقته يعانى من مرض نفسى "صرع" ولم يتهم أو يشتبه جنائياً فى الوفاة تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

أيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 1092 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
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