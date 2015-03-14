ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية و8 طلقات بدمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية، حيث تم ضبط كل من مصطفى جمال.ش 25 سنة عاطل ومقيم بأرض البرش دائرة قسم أول دمياط وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 9 مم وعدد (4) طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2449 جنايات قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2015، وبالكشف عليه جنائياً تبين سابقة اتهامه فى عدد (1) قضية "سلاح أبيض".

كما تم ضبط محمد النبوى. ع 22 سنة عاطل ومقيم بالناصرية دائرة مركز فارسكور وبحوزته سلاح نارى عبارة فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وعدد (4) طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5473 جنايات مركز شرطة فارسكور لسنة 2015، وبالكشف عليه جنائياً تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 250 جنايات مركز فارسكور لسنة 2014 "قتل".